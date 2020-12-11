Скончались еще шесть тюменцев с коронавирусом. Фото: pixabay.com

В Тюменской области умерли еще шесть пациентов с подтвержденным диагнозом «новая коронавирусная инфекция». Им было от 46 до 62 лет.

– Несмотря на усилия врачей, скончались: женщина, 46 лет, от острого респираторного дистресс-синдрома на фоне двусторонней тотальной вирусной пневмонии, хронических заболеваний и отягощенного анамнеза; мужчина, 53 года, от острой респираторной недостаточности на фоне двусторонней субтотальной вирусной пневмонии, хронических заболеваний и отягощенного анамнеза; женщина, 58 лет, от острого респираторного дистресс-синдрома на фоне двусторонней полисегментарной вирусной пневмонии, хронических заболеваний и отягощенного анамнеза; мужчина, 58 лет, от острой респираторной недостаточности на фоне двусторонней субтотальной вирусной пневмонии, хронического заболевания и отягощенного анамнеза; мужчина, 56 лет, от острой легочно-сердечной недостаточности на фоне двусторонней полисегментарной вирусной пневмонии, хронических заболеваний и отягощенного анамнеза; мужчина, 62 года, от острой легочно-сердечной недостаточности на фоне двусторонней полисегментарной вирусной пневмонии и хронических заболеваний. За весь период пандемии в Тюменской области скончались 160 пациентов с коронавирусом, – сообщили в оперативном штабе.

Также стало известно, что за минувшие сутки зарегистрировано 168 случаев заболевания (всего с начала пандемии – 20058), 377 человек выздоровели (за весь период – 18586), 12 детей заболели (из общего числа заболевших); 14 пациентов – на ИВЛ (из общего числа заболевших), 2 338 человек остаются под медицинским наблюдением, 2 269 человек находятся на перевахтовке.