Тюменец потерял 600 тысяч рублей после ДТП. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюмени виновник аварии выплатит пострадавшей девушке крупную сумму денег. Такое решение вынес Калининский районный суд.

Дорожный инцидент случился днем 22 января 2019 года на улице Бакинских Комиссаров в областной столице. Водитель Hyundai Solaris при развороте вне перекрестка не уступил дорогу Renault Sandero, которым управляла женщина. В результате аварии горожанка сломала правую руку.

– В апреле прошлого года виновника ДТП признали виновным и оштрафовали на 15 тысяч рублей. В октябре 2020 года пострадавшая обратилась в суд с иском о возмещении вреда, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Суд, рассмотрев дело, постановил взыскать с местного жителя в пользу потерпевшей 300 тысяч рублей в счет возмещения морального вреда. К тому же ему придется выплатить такую же сумму за судебные расходы.