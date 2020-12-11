Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 11 декабря 2020 года перевалило за 20 тысяч. Фото: pixabay.com

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 11 декабря 2020 года. Количество заболевших увеличилось на 168 и составило 20 058 человек.

За последние сутки в России выявлено 28 585 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 16,1% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 613 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровел 26 171 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 2 597 711 случаев ковида в 85 регионах. За весь период зафиксировано 45 893 летальных исхода, выздоровели 2 059 840 человек.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что специалисты Управления Роспотребнадзора по Тюменской области опровергли опубликованное в средствах массовой информации сообщение о том, что они просили волонтеров внедряться на закрытые новогодние вечеринки. Это нужно якобы для того, чтобы впоследствии провести рейды в этих заведениях совместно с полицией. Также СМИ писали, что поиски таких мероприятий якобы будут вестись даже в интернете.

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Ведомство опровергло ранее опубликованную в СМИ информацию (подробнее)