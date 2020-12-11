«Ждем снега». В Тюмени хотят поставить рекорд по лепке снеговиков

В Тюмени хотят поставить рекорд по лепке снеговиков. Фото: pixabay.com

В Тюмени собираются установить рекорд «Снеговик-2021». Однако пока осуществить задуманное не получается: на улицах нет снега. Само же мероприятие запланировано провести с 15 декабря 2020 года по 10 января 2021 года.

– Главными участниками станут горожане. Сейчас управы оповещают о предстоящей снежной затее ТОСы, управляющие компании и товарищества собственников жилья. От УК требуется, чтобы они выделили во дворах подходящие места для лепки снежных баб и снеговиков. С 1 по 8 января 2021 года представители организаций подсчитают все фигуры на подведомственной им территории и отправят фотографии на почту организаторов, – рассказали о регламенте конкурса в пресс-службе администрации города Тюмени.

В ведомстве также сообщили, что в связи с ограничительными мероприятиями из-за пандемии в этом году участники не смогут собраться на набережной, поэтому будут лепить снеговиков именно во дворах. Кстати, Всемирный день снеговика отмечают 18 января, потому что цифра 1 похожа на метлу, а 8 – на самого снеговика.