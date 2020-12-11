Рекордное количество наград завоевала Свердловская область в финале национальной премии RUSSIAN EVENT AWARDS 2020. Фото предоставлено "КП".

21 проект Свердловской области завоевал призовые места, в том числе высшие награды, на всероссийском конкурсе в сфере событийного туризма RUSSIAN EVENT AWARDS, подведение итогов которого состоялось 10 декабря в Екатеринбурге.

Всего на соискание премии было заявлено 390 проектов из 59 регионов России, а также проекты, реализованные на территории Молдавии и Объединённых Арабских Эмиратов. В финал вышло самое большое количество – 30 проектов от Свердловской области.

– Событийный туризм важен не только для развития отрасли туризма, но для развития экономики в целом. Проведение различных культурных, спортивных, дипломатических событий в регионах способствует развитию соответствующей инфраструктуры, повышению качества сервиса, создает рабочие места. Изучение и трансляция лучших практик способствует преодолению последствий пандемии. И мы готовы участвовать в разработке новых интересных продуктов для туристов совместно с другими регионами, – отметил заместитель министра инвестиций и развития Свердловской области Копелян Евгений Александрович.

– Девятый сезон национальной премии Russian Event Awards проходит в очень непростых условиях для отечественного событийного туризма. Вместе с коллегами из Екатеринбурга, нам удалось провести финальные мероприятия конкурса на самом высоком уровне и с соблюдением всех мер безопасности, – сказал член общественного совета при Федеральном агентстве по туризму основатель национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards Геннадий Шаталов.

Гран-при (высшая награда премии) от Свердловской области завоевали: Центр развития туризма города Нижний Тагил и проект «Ирбитская ярмарка».

Первое место получили четыре проекта от города Каменска-Уральского:

- «Карта. Пушка. Два стола» в номинации «Лучшая интерактивная программа туристического события»;

- космический фестиваль «Космодень» в номинации «Лучшее молодежное туристическое событие»;

- «Всемирный день снега» в номинации «Лучшее туристическое событие в области спорта»;

- Центр развития туризма города Каменска-Уральского в номинации «Лучший муниципальный ТИЦ».

Первое место в номинации «Лучшее событие в области гастрономического туризма» завоевал Екатеринбургский фестиваль «УРАЛИСИЧКИ!», лучшим признан каталог «События Свердловской области 2020 год». В номинации «Лучшее туристическое MICE событие» первое место разделили региональный интерактивный форум «Эткер» («Наследие») и VIII Международный туристский форум «Большой Урал – 2020».

– Для Свердловской области большая честь принимать лучших организаторов событийных мероприятий со всей страны. Для нас это прекрасная возможность изучать лучший опыт других регионов и знакомить с достопримечательности Среднего Урала и уральским гостеприимством, – сказала директор Центра развития туризма Свердловской области Эльмира Туканова.

В числе призеров также проекты: молодежный фестиваль «Стихия металла»; ГЛК «Гора Белая»; интерактивная площадка Центра развития туризма Свердловской области; спортивно-оздоровительный комплекс «Аист», Атриум Палас Отель 5*; события: День чествования Невьянской наклонной башни Демидовых; соревнования по мотогонкам на льду в Каменске-Уральском; фестиваль-праздник «Народное гулянье «Кашинский хоровод»; турбук «События в Каменске-Уральском – 2020»; событийный календарь Нижнего Тагила на 2020 год; онлайн-викторина «Узнай Урал».

Полный список победителей будет опубликован на официальном ресурсе премии: http://rea-awards.ru/. Всего в ходе церемонии в Екатеринбурге вручено 144 награды Russian Event Awards 2020. Все победители будут включены в национальный событийный календарь 2021 года.

Подведение итогов проходило при соблюдении всех мер безопасности с учетом рекомендаций Роспотребнадзора.

Напомним, Свердловская область получила право стать принимающей стороной финала с учетом победы в рейтинге регионов России по итогам VIII национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards в 2019 году, где 14 свердловских проектов вошли в число победителей.

Ежегодно в регионе проводится свыше 250 событийных мероприятий, которые представлены в событийном календаре Свердловской области.