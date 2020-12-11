Совместная пьянка трех друзей в тюменском селе закончилась поножовщиной. Фото: Ольга Крыльцова

В дежурную часть полиции Армизонского района поступило сообщение с единой дежурной диспетчерской службы о том, что в больницу доставили 42-летнего жителя села Иваново. У мужчины ножевое ранение грудной клетки.

Вскоре оперативники задержали подозреваемого – 25-летнего ранее судимого за умышленное причинение легкого вреда здоровью, угрозу убийством и кражу жителя Аромашевского района.

– Компания из трех человек распивала спиртное. На этом фоне возникла ссора, в ходе которой подозреваемый взял со стола нож и три раза ударил потерпевшему в область грудной клетки, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

По данному факту следственным отделом возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет. Фигурант задержан.