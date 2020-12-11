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«Выстрелил в сердце». В Тюмени мужчина убил сына после драки

Расследование уголовного дела продолжается
Сергей Швецов
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В Тюмени мужчина убил сына после драки.

В Тюмени мужчина убил сына после драки.

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Тюменской области

В Тюмени предъявлено обвинение в убийстве 58-летнему местному жителю. Мужчина поквитался со своим родным сыном.

– Накануне, 10 декабря, утром на дачном участке в садовом товариществе между обвиняемым и его 32-летним сыном произошла ссора. Отец, вооружившись охотничьим ружьем, выстрелил в сына, попав в область сердца. Потерпевший от полученных ран скончался. Незадолго до произошедшего родственники подрались и сын сломал отцу ребро, – рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области.

В настоящий момент специалисты ведомства собирают доказательственную базу, а также устанавливают все обстоятельства произошедшего. Обвиняемый задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей. Расследование уголовного дела продолжается.

КриминалУбийства в Тюмени и Тюменской области