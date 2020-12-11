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Под Тюменью водитель грузовика сбил пешехода на трассе

Автоинспекторы выясняют обстоятельства произошедшего
Сергей Швецов
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Под Тюменью водитель грузовика сбил пешехода на трассе.

Под Тюменью водитель грузовика сбил пешехода на трассе.

На автодороге Тюмень – Салаирка накануне, 10 декабря, водитель грузовика с цистерной насмерть сбил 41-летнего мужчину. Дорожный инцидент случился на семнадцатом километре трассы примерно в 20.00.

– Пешеход шел по краю проезжей части в попутном с транспортом направлении. Светоотражающих элементов на его одежде не было. От полученных травм он скончался на месте происшествия, – рассказали в пресс-службе Управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

В ведомстве также уточнили, что стаж водителя большегруза составляет 30 лет. В настоящее время сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства произошедшего.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что на улице Пермякова в Тюмени 10 декабря произошло массовое дорожно-транспортное происшествие. Об аварии рассказали очевидцы в социальных сетях, приложив соответствующие фотографии. Они утверждают, что причиной ДТП стала попытка водителя «Хонды» развернуться на участке дороги, где делать это запрещено.

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