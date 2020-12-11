Роспотребнадзор: на новогодних вечеринках в Тюмени «шпионов» не будет

На новогодних вечеринках в Тюмени «кротов» не будет. Фото: pixabay.com

Специалисты Управления Роспотребнадзора по Тюменской области опровергли ранее опубликованное в средствах массовой информации сообщение о том, что они просили волонтеров внедряться на закрытые новогодние вечеринки. Это нужно якобы для того, чтобы впоследствии провести рейды в этих заведениях совместно с полицией. Также СМИ писали, что поиски таких мероприятий якобы будут вестись даже в интернете.

– Сообщаем, что опубликованная информация носит фейковый характер и не соответствует действительности. Достоверная информация о деятельности Управления Роспотребнадзора по Тюменской области размещается только на официальных ресурсах ведомства, – отметили в Роспотребнадзоре.

Ранее СМИ сообщали, что представители ведомства якобы связались с руководителями волонтерских бригад, чтобы те собрали несколько команд. Волонтеры вместе с представителями Роспотребнадзора должны изучать интернет, чтобы найти закрытые вечеринки и «вписать» туда проверяющих.