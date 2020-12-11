В центре Тюмени неизвестный срубил 50-летнее дерево. Фото - Департамент городского хозяйства администрации города Тюмени.

В Тюмени разыскивают свидетелей незаконного сноса зелёного насаждения. Накануне, 10 декабря, примерно в 16.00 – 17.00 на разделительной полосе напротив дома № 78а на улице Ленина неизвестный срубил дерево.

Специалисты объяснили, что здесь произрастала липа мелколистная. Приблизительный возраст дерева равен 50 годам, его высота достигала 15 метров, диаметр ствола – порядка 30 сантиметров.

– Просим свидетелей, обладающих информацией (запись с видеорегистратора, видео- или фотоматериал), направить информацию на электронную почту: KivelevaDD@tyumen-city.ru, сообщить по телефону 29-78-46 или написать в комментарии, – обратились к тюменцам в департаменте городского хозяйства администрации города.

В ведомстве уточнили, что дровосека обязательно привлекут к ответственности. Он будет обязан возместить ущерб за незаконную рубку. Заявление в полицию уже подано.