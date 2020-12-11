В Тюмени банк и два крупных магазина оштрафовали за «ковидные» нарушения. Фото - 2Гис.

В Тюмени Ленинский районный суд назначил административные наказания банку и двум крупным магазинам. Юридические лица оштрафовали за «ковидные» нарушения.

В суде уточнили, что предприятия-нарушители – это ООО «Элемент-Трейд» (магазин «Монетка» по улице Широтнаой, 169/1), АО «ЮНИКРЕДИТ БАНК» по улице Республики, 155/2 и АО «Торговый Дом «Перекресток» по улице Валерии Гнаровской, 12. На этих предприятиях график уборки, как и журнал проветривания помещений, ведется формально, раковина для мытья рук в комнате приема пищи не оборудована кожным антисептиком для обработки рук.

– Кроме того, в помещениях магазина отсутствует бактерицидный облучатель-рециркулятор, нет дезинфицирующих средств для обработки помещений, график проведения влажной уборки помещений не разработан, – отметили в суде.

Таким образом, юрлица были оштрафованы на сто тысяч рублей. Деньги пойдут в доход государства. Постановления не вступили в законную силу.