Банк УРАЛСИБ предлагает кредит «Бизнес Фаст»

Операционный офис "Тюменский" банка УРАЛСИБ. Фото: Операционный офис «Тюменский» банка УРАЛСИБ

Банк УРАЛСИБ предлагает новый продукт «Бизнес Фаст» – кредит на любые бизнес-цели. Кредит предназначен для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с годовой выручкой до 800 млн рублей включительно.

Сумма кредита – от 300 000 до 1 500 000 рублей. Срок кредитования – от 6 до 60 месяцев. Процентная ставка – 13,5% годовых. Залог не требуется.

Более подробную информацию о продуктах и услугах для малого и среднего бизнеса можно получить на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и по телефону 8-800-700-77-16.

Кредит на любые цели, связанные с бизнесом. Требования: годовая выручка до 800 000 000 (восемьсот миллионов) российских рублей (включительно); место ведения бизнеса в регионах присутствия Банка; срок фактического существования бизнеса не менее 12 месяцев. Для Заемщиков – юридических лиц обязательно поручительство физических лиц - учредителей, в совокупности владеющих долями в размере более 50% уставного капитала/акций; для Заемщиков – Индивидуальных предпринимателей обязательно поручительство супруги/супруга Заемщика (в случае если Заемщик не состоит в браке, то обязательно предоставление поручительства третьего лица).

Процентная ставка – 13,5% годовых. Дополнительные расходы: Комиссия за выдачу кредита - 1% от суммы кредита, но не менее 10 000 российских рублей. Проведение оборотов по расчетному счету Заемщика в Банке – ежеквартально не менее 35% от суммы Кредита.

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15)