«Даже не представляете себе». Вскрылись подробности дела о жутких издевательствах тюменки над своими детьми

Вскрылись подробности дела о жутких издевательствах тюменкой над своими детьми. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюменской области вскрылись подробности дела о жестоких издевательствах женщины над своими двумя детьми (третью, младшую, пока не трогала – уж слишком мала). Жительница Успенки не только била девочек, но и выкидывала их босых и полураздетых на мороз. При этом 31-летнюю мастера ногтевого сервиса характеризуют положительно ее соседи.

Стало известно, что уголовное дело на истязательницу завели после того, у следователей оказалась видеозапись с «пытками». В роли оператора выступал отец юных тюменок, которые, к слову, все родились от разных браков.

Адвокат Антона Ташланов сообщил, что отец проходит по делу как свидетель. Сам он, как выяснилось, девочек защищал, они, впрочем, подтвердили его слова. Просто все это время папа (так «оператора» называют жертвы пыток) собирал доказательства, так бы ему никто не поверил.

– Я смотрел эти видеозаписи. Вы даже не представляете себе, что это такое, – говорит правозащитник.

Кроме того, стало известно, что ранее женщина была вполне смирной, а разлад в семье произошел из-за 18-летнего нового избранника матери. Супруги находились в бракоразводном процессе, и мать не собиралась отдавать младшую дочь мужу. После этого он стал собирать компромат.

На сегодняшний день известно, что 20 жителей Успенки написали обращение в правоохранительные органы, чтобы мужчину привлекли к уголовной ответственности, мол, он оговаривает бывшую супругу. Соседи не верят, что местная жительница способна на жестокость.

Дети живут со своими отцами, с ними работают психологи. Мать по ходатайству следователя заключена под стражу. Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу, передает «Тюменская область сегодня».