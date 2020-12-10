Видеокамеры на тюменских дорогах защитят от вандалов и грязи. Фото - ural.rosavtodor.ru.

На тюменских дорогах федерального значения установят антивандальные боксы. Они защитят установленное внутрь оборудование для фиксации нарушений ПДД не только от воздействия осадков, грязи и пыли, но и от противоправных действий.

– В такие боксы поместят имитаторы радара, сигнал которых аналогичен тому, который излучают измерители скорости дорожного движения. Дальность сигнала такого прибора – 250 метров, – рассказали в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор».

По информации компании, в Тюменской области до конца года будет установлено 27 таких боксов на автодорогах общего пользования Р-254 Челябинск – Курган – Омск – Новосибирск, подъезд к городу Тюмень, Р-402 Тюмень – Ялуторовск – Ишим – Омск, а также Р-404 Тюмень – Тобольск – Ханты-Мансийск.