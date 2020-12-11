Погода на 11 декабря в Тюмени: солнечно, тепло

В Тюмени ожидается солнечная погода. Фото: Вадим Бегун

Сегодня, 11 декабря, в Тюмени небо будет ясным до самого позднего вечера. Осадков не ожидается.

Температура воздуха ночью будет минус 11 – 12 градусов, днем – минус 8 – 9. Вечером столбики термометров покажут 10 – 11 градусов ниже нуля. В течение дня будет дуть западный ветер со скоростью 1 – 3 метра в секунду.

11 декабря почитается память трех святых – Василия, Стефана, Григория. Наши предки в этот день судили о предстоящем лете: если случается метель – быть лету непогожим, а если день теплым будет – лето будет холодным. Также обращали внимание на снег: если он выпал этой ночью, то будет лежать, а если днем – не задержится. В старину была традиция 11 декабря слушать воду в колодцах: если слышен плеск, значит, и деньги будут водиться.