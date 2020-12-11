Пьяный тюменец угнал у женщины авто и «нырнул» в кювет. Фото: pixabay.com

В дежурную часть полиции Тюменского района обратилась жительница деревни Якуши. Гражданка пояснила, что у неё угнали автомобиль ВАЗ-2110.

Правоохранители выяснили, что потерпевшая встретила на улице незнакомца в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина попросил довезти его до Тюмени. Женщина согласилась помочь, но попросила подождать некоторое время. Подозреваемого такой ответ не устроил.

– В тот момент, когда хозяйка вышла из машины, он сел за руль автомобиля. Потерпевшая пыталась выдернуть ключи из замка зажигания, но злоумышленник уже начал движение, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

На 24-м км автодороги Тюмень - Криводаново водитель не справился с управлением и въехал в кювет. Его задержали сотрудники ГИБДД. Подозреваемый отказался от освидетельствования на состояние алкогольного опьянения.

В отношении 31-летнего ранее судимого подозреваемого следственным отделом возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.