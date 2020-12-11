Новый корпус школы-интерната в поселке Гыда на Ямале строится при финансовой поддержке Сбербанка. Фото предоставлено "КП".

Западно-Сибирское отделение Сбербанка профинансировало строительство спального корпуса для учащихся школы-интерната в п. Гыда Тазовского района Ямало-Ненецкого автономного округа. Генеральному подрядчику ООО «Северная строительная компания» была открыта кредитная линия объемом 1 млрд рублей. Также банк предоставил гарантийные обязательства на сумму 910 млн рублей.

«Северная строительная компания» стала победителем аукциона, проведенного в марте 2020 года по заказу государственного казённого учреждения «Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа». Контракт предполагает строительство трехэтажного спального корпуса школы-интерната, которое позволит с комфортом разместить 300 учеников. Окончание строительных работ запланировано на середину 2024 года.

Евгений Светлов, управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка:

– Мы с удовольствием принимаем участие в финансировании проектов, направленных на развитие социальной инфраструктуры. Реализация проекта по возведению школы станет еще одним этапом в укреплении многолетнего сотрудничества Сбербанка, правительства Ямало-Ненецкого автономного округа и строительной компании.

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