Подруга мужа украла у тоболячки драгоценности, пока та была на ночной смене. Фото: pixabay.com

В дежурную часть тобольской полиции с сообщением о хищении золотых изделий обратилась 45-летняя женщина. Заявительница хранила драгоценности в шкафу и обнаружила пропажу серег, цепочки и подвески, когда вернулась после ночной смены с работы. Общая сумма ущерба составила 15 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили, что в день пропажи золотых изделий муж потерпевшей пригласил в квартиру свою знакомую, вместе они распивали алкоголь. По подозрению в совершении преступления полицейские задержали ранее судимую 45-летнюю тоболячку.

– Женщина свою вину признала и пояснила, что, воспользовавшись тем, что хозяин квартиры уснул, похитила золото, а затем продала его неизвестному прохожему. Вырученные деньги злоумышленница потратила на личные нужды, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

В настоящее время задержанной избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. По данному факту следственным отделом возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.