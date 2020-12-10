У тюменского автовокзала столкнулись четыре автомобиля. Фото - Саша Сигель.

На улице Пермякова в Тюмени сегодня, 10 декабря, произошло массовое дорожно-транспортное происшествие. Об аварии рассказали очевидцы в социальных сетях, приложив соответствующие фотографии. Они утверждают, что причиной ДТП стала попытка водителя «Хонды» развернуться на участке дороги, где делать это запрещено.

– По предварительным данным, водитель японской иномарки остановился на светофоре у разделительной полосы. Водитель грузовика, уходя от столкновения, выехал на встречку, задел другой большегруз и врезался в «Жигули», – рассказали в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

В ведомстве уточнили, что в настоящее время выясняются обстоятельства дорожного инцидента. Стало известно, у водителя грузовика подозревают травму ног.