«Экогерои». Школьники Ишима и Тобольска сдали в переработку более полтонны пластиковых крышечек

Школьники Ишима и Тобольска сдали в переработку более полтонны пластиковых крышечек. Фото предоставлено "КП".

Школьники из Ишима и Тобольска за месяц сдали в переработку 536 килограмм пластиковых крышечек. Так они отпраздновали день вторичной переработки, который приходится на 15 ноября.

«Мы решили запустить «Месяц доброй крышечки» в школах, чтобы ещё раз привлечь внимание детей к проблеме избыточного мусора и неразумного обращения с теми отходами, которые могли бы стать ресурсами для вторичной переработки, - рассказывает организатор акции, депутат Тюменской областной Думы Елена Кашкарова. - У меня самой трое дочек в возрасте от 8 до 17 лет. Мы в семье стараемся сортировать бумагу, пластик и стекло. И, смотря на детей, я понимаю, что проще приучать с маленького возраста к раздельной сортировке отходов - детки втягиваются в это как в игру и даже иногда поправляют меня, если я автоматически выкидываю что-то подходящее для сортировки в обычную мусорку. Экологичные отношение к планете, безусловно, лучше воспитывать со Школы».

Организаторы акции признают, что не ожидали такой обратной связи, ведь школьники из Тобольска собрали 198, а школьники Ишима - целых 338 килограмм пластиковых крышечек!

Фото предоставлено "КП".

«Вес в 536 килограмм впечатляет сам по себе, - рассказывает генеральный директор Тюменского завода полимерных изделий Владимир Кайда, чье предприятие принимает пластик на переработку, - а если бы вы видели объём этих крышечек у нас в цехе! Ведь эта большая гора не будет выброшена на свалку, не попадёт в реки и океаны, а станет специальными гранулами, из которых потом изготовят необходимые для нашей повседневной жизни вещи, например, трубы и скамейки! Тобольские и ишимские школьники, вы - наши экогерои!»

Школам, принявшим участие в акции, будут выписаны благодарности от Тюменской областной Думы. Самым активным классам подарят игры, которыми можно будет заняться на переменах в классе. А деньги, полученные от сдачи пластиковых крышечек, будут перечислены в фонд «Ключ к жизни», который помогает тяжелобольным детям из Тюменской области вновь обрасти здоровье.