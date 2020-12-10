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Спорт

«Переболели почти всей командой». На форме тюменских хоккеистов появилась надпись «Спасибо, доктор»

Спортсмены выразили благодарность медикам
Сергей Швецов
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На форме тюменских хоккеистов появилась надпись «Спасибо, доктор». Фото предоставлено "КП".

На форме тюменских хоккеистов появилась надпись «Спасибо, доктор». Фото предоставлено "КП".

Хоккеисты тюменского клуба «Рубин» посвятят сезон 2020/2021 года медицинским работникам. На форме спортсменов уже красуется надпись «Спасибо, доктор». Таким образом они выражают благодарность медикам.

– Сами в сентябре переболели практически всей командой. И если бы не наш врач, Дмитрий Гиберт, нам было бы намного сложнее. Он назначал лечение и морально поддерживал нас во время всей этой истории. Мы понимаем, как непросто сейчас врачам. И хотим им сказать спасибо за труд и посвятить оставшиеся матчи сезона. Будем стараться по максимуму, – пообещал капитан команды Денис Ячменев.

После проведенной в новой форме игры хоккеисты написали слова благодарности на сайте спасибодоктортмн.рф, где каждый может поддержать медработников из Тюменской области. На сегодня слова благодарности написали более 1600 человек.

Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что старт хоккейного клуба «Рубин» из Тюмени в одиннадцатом чемпионате Высшей хоккейной лиги перенесен на более поздний срок. 9 сентября, как того требовал календарь, соревнований не было и-за коронавируса. Команда уходила на карантин.

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