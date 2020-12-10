В Тюменской области за сутки скончались еще три пациента с коронавирусом. Фото: pixabay.com

В Тюменской области за сутки умерли еще три пациента с коронавирусом. Заболевшим было от 46 до 84 лет, все – мужчины.

– Несмотря на усилия врачей, скончались: мужчина, 46 лет, от острой респираторной недостаточности на фоне двусторонней субтотальной вирусной пневмонии, хронического заболевания и отягощенного анамнеза; мужчина, 80 лет, от острой легочно-сердечной недостаточности на фоне двусторонней полисегментарной вирусной пневмонии и хронических заболеваний; мужчина, 84 года, от острой легочно-сердечной недостаточности на фоне двусторонней полисегментарной вирусной пневмонии и хронических заболеваний. За весь период пандемии в Тюменской области скончались 154 пациента с коронавирусом, – рассказали в оперативном штабе.

Также стало известно, что за минувшие сутки зарегистрировано 163 случая заболевания (всего с начала пандемии – 19890), 381 человек выздоровел (за весь период – 18209), пять детей заболели (из общего числа заболевших), 21 пациент – на ИВЛ (из общего числа заболевших), 2 395 человек остаются под медицинским наблюдением, 2 269 человек находятся на перевахтовке.