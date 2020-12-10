Жители Тюмени выберут название кварталу с первой пешеходной улицей в городе. Фото: Тюмень - наш дом

Жителям Тюмени предлагают придумать название кварталу, где в будущем появится пешеходная зона на улице Дзержинского. Потом оно будет отражаться на туристических картах областного центра.

– Вы знаете, что создается градостроительный проект по реконструкции улицы, и занимается им ООО «Ленгипрогор». В Тюмени неоднократно проходили публичные обсуждения, опросы, презентации и дизайн-сессии с экспертными группами по вопросам обустройства этой исторической части города, – отметили в городской администрации.

По информации ведомства, горожане продолжают делиться своими предложениями по функциональному наполнению улицы Дзержинского и прилегающих к ней территорий. Теперь же поступило предложение от самих участников дискуссии – придумать новое наименование кварталу. Поделиться своей идеей можно на портале «Я решаю!».