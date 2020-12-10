Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 10 декабря 2020 года увеличилось на 163 человека. Фото - Фото: pixabay.com

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 10 декабря 2020 года. Количество заболевших увеличилось на 163 и составило 19 890 человек.

За последние сутки в России выявлено 27 927 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 18,9% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 562 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 25 877 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 2 569 126 случаев ковида в 85 регионах. За весь период зафиксировано 45 280 летальных исходов, выздоровели 2 033 669 человек.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что у жителей Тюменской области появилась возможность узнать результаты тестов на коронавирус буквально за 15 – 20 минут по мазку из носоглотки. Дело в том, что сегодня, 10 декабря, часть местных медицинских учреждений стали применять экспресс-тесты для выявления вируса COVID-19. Всего приобретено 10 тысяч таких тест-систем, их будут применять, когда анализ нужен немедленно.

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