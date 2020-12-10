Вагайских старшеклассников ознакомили с новейшими профориентационными конструкторами. Фото предоставлено "КП".

9 декабря вагайских школьников 8 – 10 классов ознакомили с новейшими профориентационными конструкторами. Мероприятие проходило в рамках программы повышения осознанности детей при выборе будущей профессии.

Фото предоставлено "КП".

Его организатор, депутат Тюменской областной думы Елена Кашкарова, рассказывает:

– Выбор профессии, а значит, своего будущего, происходит ребёнком в том возрасте, когда его личность еще формируется, и сложно разобраться в своих стремлениях. Поэтому мы придумали игровой проект, помогающий взглянуть на сложную ситуацию выбора будущего с другой, конструкторской, если хотите, стороны. Ведь в процессе игры обучаются не только маленькие дети, многие страны взяли конструкторы себе на вооружение, чтобы выстраивать коммуникации во взрослых коллективах. Так, одна из популярных станций на нашей игротеке «Конструктория Pro», зоны «Майндвуд» и «Куборо», – постройка мостов и сложных лабиринтов, уже давно используются при собеседованиях взрослых инженеров в странах Западной Европы.

Фото предоставлено "КП".

Каждый из представленных конструкторов тренирует также массу soft-skills, которые пригодятся во многих современных специальностях. Школьник может как посмотреть в специальной таблице, какой конструктор или какая игра тренирует необходимый ему навык, или пойти от противного, выбрав свои сильные стороны, чтобы понять, каким сферам деятельности они соответствуют.

– Самое ценное на нашем мероприятии – обратная связь. Когда в конце «Конструктории Pro» к нам пришёл директор одной из школ, чтобы посмотреть, что же дети так активно весь день обсуждают, – это лучшая реакция. Значит, школьники сделали еще один шаг к осознанному выбору будущего, – уверена Елена Кашкарова.

Фото предоставлено "КП".

Также в рамках мероприятия привезли в подарок библиотеке села Вагай современную «Мотивационную библиотеку подростка» с книгами о разных сферах человеческой деятельности.

Фото предоставлено "КП".

А школьники смогли сдать собранные в рамках экологической акции пластиковые крышечки и использованные батарейки, которые уже завтра отправятся на переработку в Тюмень и Челябинск.