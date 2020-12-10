Жительница Тюмени всадила нож в грудь любимого во время драки. Фото: pixabay.com

В полицию Тюмени поступила информация из больницы о пациенте с ножевым ранением. Стражи порядка задержали подозреваемую, ранее судимую 37-летнюю жительницу областной столицы

В результате проверки выяснилось, что в одной из квартир города произошёл конфликт между сожителями на почве личной неприязни.

– Словесная ссора перешла в драку. Женщина схватила кухонный нож и ударила им возлюбленного, причинив вред здоровью в виде колото-резаного ранения грудной клетки, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

По данному факту отделом дознания возбуждено уголовное дело. Станция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Злоумышленница находится под подпиской о невыезде.