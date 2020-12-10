«Рекордсмен». В Тюмени забрали автомобиль у мужчины с многомиллионным долгом

В Тюмени забрали автомобиль у мужчины с многомиллионным долгом. Фото - УФССП по Тюменской области.

В Тюмени во время очередного рейда, который проводили судебные приставы и автоинспекторы, остановили автомобиль «Хендай-Соната». Машиной управлял местный житель, который оказался злостным неплательщиком.

– Мужчина – рекордсмен по неоплаченным кредитам, автомобиль изъяли в счет погашения пятимиллионного долга. Также была арестована «Тойота» за четырехсоттысячный долг, 36 тысяч из которых составили налоги. Большинство задержанных должников имеют именно просроченные кредитные займы, – рассказали в пресс-службе Управления Федеральной службы судебных приставов по Тюменской области.

Еще один автомобилист на новеньком «Вольво» стал скандалить, пока специалист ведомства перечислял все его долги на общую сумму 1 миллион 300 тысяч рублей. В итоге мужчине пришлось покорно собрать вещи из машины и отправиться на автобусную остановку. Тюменец заверил, что оплатит все долги – кредиты, коммунальные услуги и штрафы за нарушение ПДД – и заберет свой недавно купленный автомобиль.