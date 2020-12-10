В районе Велижанского тракта в Тюмени прорвало водопровод. Фото: «Росводоканал – Тюмень»

В районе Велижанского тракта в Тюмени прорвало водопровод. Вода вышла из грунта накануне, 9 декабря, в 23.00. Специалисты местного водоканала тут же принялись устранять повреждение.

– Мобилизованы две бригады цеха водоснабжения. Техника, оборудование и материалы, доставлены к месту проведения работ. Утечка из сети локализована. Сегодня специалистам водоканала предстоит заменить поврежденный участок трубы и установить новую задвижку, – рассказал главный инженер «Росводоканал Тюмень» Виталий Гурский.

В компании отметили, что на время проведения работ в многоэтажных домах в районе Мыса возможно пониженное давление вплоть до полного отсутствия водоснабжения. В течение дня работники предприятия подвезут воду к домам по заявкам. Расписание прибытия автоцистерны будет доведено до жителей через управляющие компании.