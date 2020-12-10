«Ждет настоящая сказка!»: в Тюмени к Новому году украсят Гилевскую рощу

В Тюмени к Новому году украсят Гилевскую рощу. Фото - МКУ «ЛесПаркХоз».

В Тюмени к Новому году украсят Гилёвскую рощу. В самом ее центре совсем появится главное дерево праздника – елка. Сейчас рабочие ведут работы по ее установке.

– Здесь появится десятиметровая искусственная ель. На днях ее оденут в праздничный наряд, который состоит из 360 разноцветных шаров, светодиодной гирлянды из 2000 лампочек и звезды для украшения макушки, – рассказали в МКУ «ЛесПаркХоз».

По словам работников предприятия, по периметру ели установят ограждение с праздничным орнаментом, а неподалеку – световые 3D-фигуры Дедушки Мороза со Снегурочкой в сопровождении лесных жителей – медведя и лося. «Гостей Гилёвской рощи совсем скоро ждет настоящая волшебная сказка!» – уверяют в пресс-службе учреждения.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что украшать областную столицу начали с 15 ноября. В течение месяца, до 15 декабря, улицы и площади города станут по-настоящему волшебными местами. Весь город украсят в единой концепции праздничного оформления.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Новый год – 2021 в Тюмени: как украсят Тюмень к празднику

Новые скверы и парки украсят новой иллюминацией (подробнее)