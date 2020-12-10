Тюменцы узнают результаты тестов на коронавирус за 15 минут. Фото: pixabay.com

У жителей Тюменской области появилась возможность узнать результаты тестов на коронавирус буквально за 15 – 20 минут по мазку из носоглотки. Дело в том, что сегодня, 10 декабря, часть местных медицинских учреждений стали применять экспресс-тесты для выявления вируса COVID-19. Всего приобретено 10 тысяч таких тест-систем, их будут применять, когда анализ нужен немедленно.

Чувствительность теста, по заявлению производителя, составляет более 90 процентов. При этом не требуется специально оборудованных лабораторий и привлечения дополнительного медицинского персонала.

– Тесты для экспресс-диагностики уже получили крупные стационары. Продолжается их выдача в родильные дома и другие медорганизации, где оказывают экстренную помощь. Больше всего тестов получат ОКБ № 2, ОКБ № 1, областные больницы № 3 в Тобольске и № 4 в Ишиме. Именно туда обращается больше всего пациентов, – рассказали в оперштабе.

По информации ведомства, экспресс-диагностика будет способствовать более быстрой и безопасной маршрутизации пациентов, нуждающихся в экстренной медицинской помощи. Медработники приёмных отделений уже проходят обучение по пользованию тест-системами.