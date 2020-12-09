Жильцы тюменской двухэтажки почти трое суток сидели без тепла. Фото - пресс-служба Государственной жилищной инспекции Тюменской области.

В Тюмени Госжилинспекция инициировала проверку по информации СМИ. Ранее сетевые издания сообщали, что в двухэтажном многоквартирнике на улице Камчатской, 17а из-за отсутствия отопления более двух суток мерзнут жильцы. Им пришлось использовать обогреватели, чтобы попросту не околеть.

– В ходе внеплановой документарной проверки жилищный инспектор проверит, были ли нарушены сроки допустимого перерыва в подаче горячей воды и отопления в дом. Все надзорные мероприятия согласуются с прокуратурой, – рассказали в пресс-службе Государственной жилищной инспекции Тюменской области.

В ведомстве также добавили, что сейчас проводится ещё одна аналогичная проверка по информации интернет-издания об отсутствии более суток теплоснабжения в многоквартирных домах Заречного микрорайона. Там напомнили, что продолжительность перерыва отопления не должна превышать 24 часа суммарно в течение одного месяца и 16 часов единовременно.