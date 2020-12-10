На улице Перекопской в Тюмени отключат светофоры. Фото: pixabay.com

В связи с плановыми работами на сетях электроснабжения сегодня, 10 декабря, в Тюмени погаснут светофоры.

Так, с 8.00 до 17.00 отключение произойдет на улице Полевой у ТВВИКУ, на пересечении Перекопской и улицы Коммуны, Перекопской и Чернышевского, с 12.00 до 15.00 – на Дамбовской у элеватора.

– Пользователей автомобильных дорог просим принять информацию к сведению, учитывать при выборе маршрута движения по дорогам города и соблюдать требования дорожных знаков, – сообщили в МКУ «Тюменьгортранс».

Подробную информацию о работе светофорных объектов можно получить по телефону 68-84-35.