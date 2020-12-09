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Тюменским детсадам и школам поставили условие для проведения новогодних утренников

При этом нужно следовать санитарному законодательству РФ
Сергей Швецов
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Тюменским детсадам и школам поставили условие для проведения новогодних утренников.

Тюменским детсадам и школам поставили условие для проведения новогодних утренников.

Фото: pixabay.com

Общешкольных новогодних и рождественских праздников в Тюменской области не будет. Это связано с риском распространения новой коронавирусной инфекции.

– Однако в детских садах и школах, в тех группах и классах, которые сейчас находятся на стандартной форме обучения, проведение праздничных мероприятий внутри классных и групповых коллективов возможно по решению руководства образовательной организации, – пояснили оперштабу в департаменте образования Тюменской области.

В ведомстве также уточнили, что все мероприятия следует проводить в соответствии с санитарным законодательством Российской Федерации.

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