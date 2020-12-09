Тюменским детсадам и школам поставили условие для проведения новогодних утренников. Фото: pixabay.com

Общешкольных новогодних и рождественских праздников в Тюменской области не будет. Это связано с риском распространения новой коронавирусной инфекции.

– Однако в детских садах и школах, в тех группах и классах, которые сейчас находятся на стандартной форме обучения, проведение праздничных мероприятий внутри классных и групповых коллективов возможно по решению руководства образовательной организации, – пояснили оперштабу в департаменте образования Тюменской области.

В ведомстве также уточнили, что все мероприятия следует проводить в соответствии с санитарным законодательством Российской Федерации.