АО «Транснефть – Сибирь» подтвердило соответствие систем менеджмента международным стандартам. Фото: АО «Транснефть – Сибирь»

В АО «Транснефть – Сибирь» завершился внешний инспекционный аудит на соответствие международным стандартам систем управления охраной труда, экологического и энергетического менеджмента. Проверка проводилась на базе Ноябрьского управления магистральных нефтепроводов (ЯНАО).

Аудитор международно признанной российской сертификационной и экспертной организации высоко оценил достигнутые показатели АО «Транснефть – Сибирь». Была также отмечена вовлеченность персонала в успешную реализацию мероприятий по всем трем областям проверки.

Предприятие создало условия максимальной защищенности жизни и здоровья работников на рабочих местах благодаря эффективной реализации системы управления охраной труда (СУОТ). В том числе на производстве проводится оценка профессиональных рисков, реконструкция и модернизация производственных объектов, работники обеспечены спецодеждой и средствами индивидуальной защиты с повышенными защитными свойствами.

В рамках реализации программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности в минувшем году АО «Транснефть – Сибирь» получило существенную экономию энергетических ресурсов. Таких показателей удалось достичь благодаря повышению КПД насосного оборудования и электродвигателей за счет замены на новое современное оборудование, внедрению частотно-регулируемых преобразователей. Успешно ведется работа по оптимизации расходов электроэнергии. При строительстве новых и реконструкции существующих зданий и сооружений используются современные теплоизоляционные материалы.

В целях рационального природопользования и обеспечения экологической безопасности на объектах предприятия проводится модернизация станций биологической очистки сточных вод. В рамках программы по сохранению биологического разнообразия в регионах деятельности организуются компенсационные мероприятия по искусственному воспроизводству водных биоресурсов – выпуск мальков, в том числе ценных пород рыб, в водоемы.

По итогам аудита было отмечено, что деятельность и операции, реализуемые в сфере охраны труда, экологической безопасности и энергоэффективности АО «Транснефть – Сибирь», соответствуют требованиям международных стандартов. По итогам проверки принято решение продлить действие сертификата системы экологического менеджмента на соответствие международному стандарту ISO 14001:2015. Также сертификационному органу рекомендовано выдать АО «Транснефть – Сибирь» сертификаты на соответствие систем охраны труда и энергетического менеджмента международным стандартам ISO 45001:2018 и ISO 50001:2018, соответственно.