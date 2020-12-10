Погода на 10 декабря в Тюмени: небольшое похолодание, без осадков

В Тюмени ожидается небольшое похолодание, осадков не будет. Фото: Вадим Бегун

Сегодня, 10 декабря, вечером в Тюмени погода прояснится, но до этого момента небо будет покрыто облаками. Осадков не ожидается.

Температура воздуха ночью будет минус 8 градусов, днем – минус 8 – 9. Вечером столбики термометров покажут 11 – 12 градусов ниже нуля. В течение дня будет дуть северо-западный ветер, переходящий в западный, со скоростью 1 – 2 метра в секунду.

В этот день почитается память святого Романа, который имел дар исцеления телесных недугов и прожил в затворе. Единственным предсказателем погоды в этот день для наших предков служил заяц. Если шкура зайца была покрыта пятнами, зиму в наступающем году следует ждать мягкую. В это время у лосей отпадают старые рога. А рыба ложится в зимовальные ямы, на дно.