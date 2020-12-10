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Пьяный ялуторовчанин побил жену, которая не пустила его за руль пьяным

По факту умышленного причинения средней тяжести вреда здоровью возбуждено уголовное дело
Сергей Швецов
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Пьяный ялуторовчанин побил жену, которая не пустила его за руль пьяным.

Пьяный ялуторовчанин побил жену, которая не пустила его за руль пьяным.

Фото: Ольга Крыльцова

В дежурную часть ялуторовской полиции поступило сообщение из больницы. Медики оказали помощь женщине со следами побоев.

Участковый задержал подозреваемого. Как оказалось, конфликт у потерпевшей случился со своим 28-летним мужем. Глава семейства, будучи в нетрезвом состоянии, намеревался поехать в город на машине, но женщина спрятала ключи от автомобиля.

– С угрозами разгневанный супруг нанес удар рукой в лицо жене. Женщине понадобилась медицинская помощь, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

В отношении ранее судимого подозреваемого отделением дознания возбуждено уголовное дело. Санкция данной статьи подразумевает лишение свободы на срок до трех лет. Избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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