Пьяный ялуторовчанин побил жену, которая не пустила его за руль пьяным. Фото: Ольга Крыльцова

В дежурную часть ялуторовской полиции поступило сообщение из больницы. Медики оказали помощь женщине со следами побоев.

Участковый задержал подозреваемого. Как оказалось, конфликт у потерпевшей случился со своим 28-летним мужем. Глава семейства, будучи в нетрезвом состоянии, намеревался поехать в город на машине, но женщина спрятала ключи от автомобиля.

– С угрозами разгневанный супруг нанес удар рукой в лицо жене. Женщине понадобилась медицинская помощь, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

В отношении ранее судимого подозреваемого отделением дознания возбуждено уголовное дело. Санкция данной статьи подразумевает лишение свободы на срок до трех лет. Избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.