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«Оттащил знакомый». Тюменец во время ночной ссоры чуть не задушил супругу

По факту угрозы убийством возбуждено уголовное дело
Сергей Швецов
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Тюменец во время ночной ссоры чуть не задушил супругу.

Тюменец во время ночной ссоры чуть не задушил супругу.

Фото: Ольга Крыльцова

В дежурную часть омутинской полиции с заявлением обратилась 41-летняя жительница села Ситниково о том, что ей угрожают расправой. Стражи порядка задержали подозреваемого – 47-летнего безработного мужа заявительницы.

Оперативники установили подробности ночного происшествия. Супруги, находясь в алкогольном опьянении, поссорились, в результате чего мужчина повалил супругу на пол и начал душить, высказывая угрозу убийством.

– Знакомый, находившийся в тот момент в доме, заступился за женщину и оттащил нападавшего. Потерпевшая обратилась с заявлением в полицию, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

По данному факту отделом дознания возбуждено уголовное дело. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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