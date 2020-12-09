«Наши земляки не щадили себя»: Александр Моор рассказал о тюменцах-героях

Александр Моор рассказал о тюменцах-героях. Фото: Юрий Комолов.

Губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил земляков с Днем героев Отечества, который празднуется сегодня, 9 декабря. Глава региона отметил их отличительные черты – беззаветную любовь к Родине, стойкость и бесстрашие перед лицом опасности.

– Все эти качества в полной мере присущи и нашему замечательному земляку, Герою России пилоту Владимиру Шарпатову. Я прекрасно помню, с какой радостью мы, как и все россияне, встретили известие о том, что наши летчики, оказавшиеся в плену у террористов в Афганистане, вырвались на свободу. Владимир Шарпатов и его экипаж вновь доказали тогда всему миру, что сломить и победить россиян – нельзя, – заявил Александр Моор на своих страничках в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники» и «Инстаграм».

По словам главы области, и в годы войны, и в мирное время многие земляки не щадили себя, защищая Родину.

– Мы всегда помним о подвигах героев, мы равняемся на них, воспитываем на их примере детей и внуков. Уверен, так будет всегда, – резюмировал губернатор.