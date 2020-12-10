Сбербанк в Тюмени улучшил свои финансовые показатели в 2020 году. Фото предоставлено "КП".

Сбербанк в Тюмени подвел итоги работы в 2020 году. На своей первой пресс-конференции в качестве управляющего Западно-Сибирским отделением Евгений Светлов отметил, что, несмотря на пандемию, банк выполнил свои основные задачи и улучшил финансовые показатели.

Портфель привлеченных средств частных клиентов увеличился на 7% и составил около 104 млрд рублей. На данный момент в отделении насчитывается 140 тысяч активных вкладов, 30% которых были открыты онлайн.

Банк показал уверенный рост и кредитного портфеля физических лиц. В 2020 году он увеличился почти на 13% и составил 118 млрд рублей. Общий объем выданных кредитных средств населению составил порядка 46 млрд рублей, из них 82 тысячи потребительских кредитов на сумму порядка 20 млрд рублей и 12 тысяч ипотечных кредитов на сумму 26 млрд рублей. По сравнению с тем же периодом прошлого года прирост составил 50%.

Фото предоставлено "КП".

Такой активный рост спроса на жилищное кредитование – результат льготных ипотечных программ: порядка 2 тысяч кредитов на сумму более 4,6 млрд рублей в банке выдали по программе «Молодая семья» и 2,7 тысячи кредитов на сумму 6,5 млрд рублей – по программе «Господдержка 2020».

В 2020 году на территории обслуживания Западно-Сибирского отделения Сбербанка клиенты совершили 7 млн платежей для оплаты услуг ЖКХ на сумму 14 млрд рублей. Это на 1,3 млрд рублей больше, чем в прошлом году. Каждый второй платеж в регионе осуществляется в Сбербанке, 90% всех платежей совершено онлайн.

На данный момент в отделении обслуживаются более 33 тысяч активных корпоративных клиентов, при этом 86% предприятий взаимодействуют с банком через удаленные каналы обслуживания, в частности через систему «СберБизнес».

Портфель привлеченных средств корпоративных клиентов вырос на 41,3 млрд рублей (71%) и составил 99 млрд рублей. Кредитный портфель по сравнению с 2019 годом вырос на 24,5 млрд рублей (60%) и составил порядка 66 млрд рублей.

Одной из своих главных задач в год пандемии Сбербанк видел поддержку бизнеса:

• программой «Господдержка под 2%» воспользовались более 2 тысячи предпринимателей Тюменской области. Общая сумма траншей составила 3 млрд рублей;

• cвыше 750 млн рублей было выдано в рамках льготного кредитования «Зарплата под 0%». Всего на этот кредит было подано более 600 заявок;

• поступило 1646 заявок на реструктуризацию кредитов от клиентов, попавших из-за пандемии в сложную ситуацию;

• cумма выданных кредитов по программе «1/3» составила более 115 млн рублей.

Фото предоставлено "КП".

В Западно-Сибирском отделении особое внимание уделяется финансированию застройщиков. В 2020 году было профинансировано 37 строительных проектов на сумму 32 млрд рублей, все – с использованием эскроу-счетов. В рамках этих проектов было открыто более 17 тысяч счетов эскроу на сумму почти 45 млрд рублей. На начало декабря 2020 года в Тюменской области строится 147 домов с использованием счетов эскроу, из них 134 дома профинансированы Сбербанком, что составляет 91%.

Порядка 11 тысяч юридических лиц на территории обслуживания Западно-Сибирского отделения используют для приема безналичных платежей терминалы Сбербанка, из них 7400 – в Тюмени. Оборот эквайринга составил 157 млрд рублей. Более 2 тысяч тюменских компаний принимают платежи с помощью сервиса «Плати QR» через сканирование QR-кода.

Евгений Светлов, управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка:

– В этом году произошли очень важные изменения в концепции развития банка: мы окончательно оформились в экосистему под брендом Сбер. На виду наши небанковские сервисы, которые полюбились уже многим жителям Тюменской области: доставка еды Delivery Club, такси «Сити Мобил», онлайн кинотеатр Okko и другие. Но это не всё, с помощью компаний, входящих в нашу экосистему, мы вместе с правительством области реализуем проекты с использованием искусственного интеллекта, нейросетей, распознаванием визуальных образов и речи. Например, в медицинских учреждениях региона уже внедрили систему голосового заполнения медицинских протоколов, совсем скоро в Тюмени появятся две умные остановки, а на базе одной из школ будет реализован проект «Умный офис», который позволит регулировать микроклимат и управлять оборудованием здания.

Также Евгений Светлов подчеркнул, что развитие Сбера в рамках новой стратегии организации, которая была принята до 2023 года, будет проходить на основе принципов ESG (Environmental, Social and Governance), то есть на принципах заботы об окружающей среде, решения социальных задач и ответственного корпоративного управления. В этом Сбер в Тюмени поддерживают клиенты, партнеры и правительство области.