За сутки скончались шесть тюменцев с коронавирусом. Фото: pixabay.com

В Тюменской области за сутки умерли шесть пациентов с подтвержденным диагнозом «новая коронавирусная инфекция». Самому молодому из них было всего 33 года.

– Несмотря на усилия врачей, скончались: мужчина, 53 года, от острой легочно-сердечной недостаточности на фоне двусторонней полисегментарной вирусной пневмонии и хронических заболеваний; мужчина, 33 года, от острой респираторной недостаточности на фоне двусторонней полисегментарной вирусно-интерстициальной пневмонии, хронических заболеваний и отягощенного анамнеза; женщина, 62 года, от острой легочно-сердечной недостаточности на фоне двусторонней полисегментарной вирусно-интерстициальной пневмонии, хронических заболеваний и отягощенного анамнеза; мужчина, 66 лет, от острой респираторной недостаточности на фоне двусторонней полисегментарной вирусно-интерстициальной пневмонии с тяжелой дыхательной недостаточностью и хронических заболеваний; мужчина, 57 лет, от острой легочно-сердечной недостаточности на фоне двусторонней полисегментарной вирусной пневмонии и хронического заболевания; мужчина, 57 лет, от острой респираторной недостаточности на фоне двусторонней тотальной вирусной пневмонии, хронических заболеваний и отягощенного анамнеза. За весь период пандемии в Тюменской области скончался 151 пациент с коронавирусом, – рассказали в оперативном штабе Тюменской области.

Также стало известно, что за минувшие сутки зарегистрирован 161 случай заболевания (всего с начала пандемии – 19 727), 384 человека выздоровели (за весь период – 17 828), девять детей заболели (из общего числа заболевших); 22 пациента на ИВЛ (из общего числа заболевших); 2 395 человек остаются под медицинским наблюдением; 2 269 человек находятся на перевахтовке.