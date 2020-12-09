Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 9 декабря 2020 года увеличилось на 161 человека. Фото: pixabay.com

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 9 декабря 2020 года. Количество заболевших увеличилось на 161 и составило 19 727 человек.

За последние сутки в России выявлено 26 190 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 18,1% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 559 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 26 266 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 2 541 199 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 44 718 летальных исходов, выздоровели 2 007 792 человека.