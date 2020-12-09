В Тюмени женщина пырнула ножом соседку из-за детских криков. Фото: Ольга Крыльцова

В дежурную часть тюменской полиции поступила информация из больницы. Медики сообщили, что к ним доставили 22-летнюю пациентку с ножевым ранением. Позже сотрудники задержали 22-летнюю безработную местную жительницу.

По словам задержанной, ночью соседка очень долго стучала в дверь ее квартиры, заявляя, что дети сильно кричат.

– Подозреваемая взяла нож, вышла на лестничную площадку и ударила им в живот потерпевшую, – рассказала пресс-секретарь Управления МВД по городу Тюмени Алина Ларина.

По данному факту Следственным отделом возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Подозреваемая находится под подпиской о невыезде.