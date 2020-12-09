В бюджете Тюменской области предусмотрели адресные меры поддержки нуждающимся. Фото: Ольга Крыльцова

В бюджете Тюменской области на 2021 год власти предусмотрели адресные меры поддержки тем, кто в ней нуждается. Об этом сообщил губернатор региона Александр Моор на заседании круглого стола «Социально ориентированный бюджет как элемент стратегии регионального развития в новых условиях».

– Мы приняли бюджет на 21-й год. Приняли его с дефицитом. Но при этом бюджет, как и все предыдущие годы, остается социально ориентированным, – отметил глава региона.

По словам губернатора, в документе также заложены дополнительные расходы. Они связаны с региональными доплатами медикам, средствами на СИЗы, а также на лекарственное обеспечение пациентов в стационарах и тех, кто лечится амбулаторно.

– Закладываем необходимые ресурсы для обеспечения транспортом, медоборудованием, если понадобится. К 2021 году готовимся, но уже имеем опыт, понимание, как с этой пандемией справляться, – заявил Моор.