В Тюмени прооперировали женщину с огромной маткой. Фото - Ирина Литвиненко.

В Тюмени онкогинекологи «Медицинского города» успешно прооперировали женщину с огромной маткой. Орган занял всю брюшную полость и малый таз.

История пациентки началась два года назад, когда у горожанки диагностировали доброкачественное новообразование – миому матки. Женщину нельзя было оперировать из-за цирроза печени, язвенного колита и артериальной гипертензии. Врачи рекомендовали тюменке наблюдать за новообразованием и проходить регулярное обследование. Однако вскоре миома стала расти.

– На момент обращения матка пациентки выросла до огромных размеров – она занимала всю брюшную полость и малый таз. Такие размеры соответствуют 30-й неделе беременности, ей было тяжело ходить. Подтвердилось наличие большой опухоли в полости матки. Женщину подготовили к операции, – рассказала врач-онкогинеколог медицинского учреждения Мзия Малхазова.

По словам специалистов, уже во время хирургического вмешательства они обнаружили еще одну 20-сантиметровую опухоль в забрюшинном пространстве. Пациентке удалили обе опухоли и матку с придатками. Дополнительное лечение горожанке не потребовалось.