В Тюмени мужчина, имевший при себе 13 ножей, на ходу выпрыгнул из такси. Фото: pixabay.com

В тюменскую полицию поступило сообщение о том, что молодой человек похитил в одном из местных магазинов товар. Сотрудники задержали подозреваемого, которому зачем-то понадобились ножи.

Как выяснили стражи правопорядка, 24-летний ранее судимый местный житель в одном из торговых помещений решил украсть 13 ножей. Первые семь он незаметно пронес мимо кассы и, вызвав такси, положил их на заднее сиденье автомобиля. Затем злоумышленник вернулся в магазин и забрал оставшиеся шесть.

Однако в этот раз ему не удалось остаться незамеченным. Его окликнула уборщица и попросила вернуть украденное на место. Мужчина проигнорировал просьбу женщины и поспешил к выходу, где его ожидало такси, сел в машину и уехал.

– Таксист заметил подозрительное поведение молодого человека и на его просьбу высадить ответил отказом. Тогда воришка на ходу выпрыгнул из автомобиля и скрылся. Водитель вернул ножи в магазин, а сотрудники торгового помещения вызвали наряд полиции, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

По данному факту отделом дознания возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет. В настоящее время гражданин находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.