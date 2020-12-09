Следователи организовали проверку после скандального эфира о 12-летней тюменке. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюменской области мужчина получает пенсию по потере кормильца за свою двенадцатилетнюю дочь, которая после смерти матери проживает в селе Новый Тап Юргинского района с бабушкой. Скандальный сюжет показали на одном из федеральных каналов.

– По данному факту организовано проведение доследственной проверки, – сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области.

В настоящее время, как уточнили в ведомстве, специалисты тщательно проверяют доводы, озвученные в шоу. Будет дана юридическая оценка должностным лицам органов опеки: в полной мере и своевременно ли они контролировали условия жизни и воспитания ребенка.

Кроме того, следователи оценят и действия отца девочки. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.