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Почти двести тюменцев получили вакцину от коронавируса

На первом этапе специалисты провели скрининг 650 добровольцев
Сергей Швецов
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Почти двести тюменцев получили вакцину от коронавируса.

Почти двести тюменцев получили вакцину от коронавируса.

Фото: pixabay.com

В Тюменской области 188 местных жителей привились «ЭпиВакКороной». Всего вакцину от коронавируса получат пятьсот добровольцев.

По информации оперштаба, никто из привитых не имеет серьезных поствакцинальных реакций. В ведомстве также отметили, что вторая иммунизация планируется на конец декабря. Наблюдать за пациентами будут на протяжении полугода.

– На первом этапе специалисты провели скрининг 650 добровольцев. Это работники образования, здравоохранения, МФЦ, учреждений культуры и социального обслуживания старше 18 лет, – сообщили в оперштабе.

К исследованиям допустили 403 добровольцев, не болевших коронавирусом и не имеющих серьезных хронических заболеваний. Всего будет привито 500 человек. Кроме того, объявлен добор новых добровольцев.

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