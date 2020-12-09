В Тобольске планируют создать особую экономическую зону. Фото: Оперативный штаб Тюменской области

В Тобольске планируют создать особую экономическую зону. Об этом рассказал губернатор Тюменской области Александр Моор на круглом столе Экспертного института социальных исследований, выступая на тему «Социально ориентированный бюджет как элемент стратегии регионального развития в новых условиях».

– Прорабатываем вопрос создания особой экономической зоны в регионе. Таких пока не было! Этот вопрос прорабатывается в Тобольске, – уточнил глава области.

По его словам, там планируется разместить производство глубокой переработки полиэтилена и полипропилена в различные товары.