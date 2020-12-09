Почти 90 процентов тюменцев чувствуют себя счастливыми.

Почти 90 процентов тюменцев чувствуют себя счастливыми. Об этом на круглом столе ЭИСИ заявил губернатор региона Александр Моор, опираясь на данные соцопросов.

По словам главы области, больше всего жителей области волнует здравоохранение и занятость. Он отметил, что бюджет на 2021 год остается социально ориентированным: доступное здравоохранение, возможность заниматься спортом и отдавать детей в детские сады.

– В 2020 году, в марте-апреле, когда начались ограничения из-за пандемии, безработица стала расти. Поэтому снижение ее уровня остается для нас приоритетом. Правительство региона занялось созданием рабочих мер и поддержкой малого и среднего бизнеса. Как результат – увеличилось количество вакансий, уровень безработицы стал планомерно снижаться, – сообщил Александр Моор.

Кроме того, губернатор отметил, что сейчас прорабатывается вопрос создания особой экономической зоны в области. По его мнению, только постоянное развитие экономики позволит решать все социальные задачи и обязательства перед жителями.