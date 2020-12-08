В Тюмени произошло очередное массовое ДТП с пострадавшими. Фото - pixabay.com.

На улице Полевой в Тюмени накануне, 7 декабря, произошло массовое дорожно-транспортное происшествие. Здесь столкнулись сразу три автомобиля.

– По предварительным данным, водитель «Лады Приоры» разворачивался и не пропустил иномарку BMW. В дальнейшем машина столкнулась с внедорожником Toyota Land Cruiser Prado, – рассказали в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

В ведомстве также уточнили, что в результате аварии пострадали водитель отечественной легковушки и две его пассажирки. Они получили травмы головы, грудной клетки, таза и голени. В настоящее время обстоятельства дорожного инцидента выясняются.